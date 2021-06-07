TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu kuruldu

Küresel düzeydeki siyasal dinamikleri ve dış politika konularını disiplinler arası bir bakışla ele almak amacıyla Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Küresel Siyaset Forumu kuruldu.

Küresel düzeydeki siyasal dinamikleri ve dış politika konularını disiplinler arası bir bakışla ele almak amacıyla Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Küresel Siyaset Forumu kuruldu.

TÜSİAD'ın açıklamasına göre, Küresel Siyaset Forumu'nun akademik koordinatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Balta yürütecek.

Küresel gelişmeleri, ufuk çizecek geniş bir perspektiften ele alarak Küresel Siyaset Forumu'nun çalışmalarına yön vermek üzere Türkiye'nin önde gelen akademisyen, diplomat ve gazetecilerinden oluşan bir Akademik Danışma Kurulu da görev yapacak.

Forum etkinlikleri kapsamında toplantılar, webinarlar düzenlenecek ve raporlar hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu