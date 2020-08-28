Son Dakika: Turuncu ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde biri turuncu, ikisi gri listede yer alan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde biri turuncu, ikisi gri listede yer alan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kars Kağızman'da kahramanlarımız, biri turuncu, ikisi gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz?"

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Yıldırım 3 Operasyonu" kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, etkisiz hale getirilenler arasında Terör Arananlar Listesi'nde bir milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, 500 bin liraya kadar ödülle gri listede bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen'in olduğu tespit edildi.

Operasyonda terör örgütü MLKP'nin Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten "Metin" kod adlı Koray Aspir'in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olğun da ölü ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA