Son dakika... "Turuncu" kategoride aranan 1 milyon TL ödüllü terörist öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1.000.000 milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç'ın öldürüldüğünü açıkladı.