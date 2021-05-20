Son dakika... "Turuncu" kategoride aranan 1 milyon TL ödüllü terörist öldürüldü
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Son dakika... "Turuncu" kategoride aranan 1 milyon TL ödüllü terörist öldürüldü

Son dakika... 'Turuncu' kategoride aranan 1 milyon TL ödüllü terörist öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1.000.000 milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1.000.000 milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2021-32 operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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