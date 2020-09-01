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Son Dakika: TÜRŞAD Voleybol Takımı, Rus smaçör Ruslan Galimov'u transfer etti

Son dakika gelişmesine göre Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda yer alan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi temsilcisi Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) takımı, Rus smaçör Ruslan Galimov ile sözleşme imzaladı.

01.09.2020 21:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:41

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda yer alan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi temsilcisi Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) takımı, Rus smaçör Ruslan Galimov ile sözleşme imzaladı.

İlçeye gelen 26 yaşındaki Galimov, Adilcevaz Su Kayağı Tesisi'nde taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Galimov, burada düzenlenen törende 1 yıllık mukaveleye imza attı.

Kulüp başkanı Kadir Köstekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni transfer Ruslan Galimov için bir araya geldiklerini anlatan Köstekçi, "Ruslan, Rusya'dan gelen bir oyuncumuz. Babası Müslüman Tatar'dır. İnşallah 1. Lig'de Ruslan ile güzel başarılar elde edeceğiz. Kendisine güveniyoruz ve eminiz. Bu sezonun Adilcevaz'da güzel başarılara vesile olacağına canı gönülden inanıyoruz. Hedefimiz Efeler Ligi. Bu seneyi de şampiyon olarak kapatmak istiyoruz. Bizden desteğini esirgemeyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Rus oyuncu Galimov ise coşkulu karşılama nedeniyle taraftarlara teşekkür etti.

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Son Dakika: TÜRŞAD Voleybol Takımı, Rus smaçör Ruslan Galimov'u transfer etti

Kaynak: AA

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