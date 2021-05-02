Son dakika! Türkmenler, Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyonları merkezi hükümete bağlı güçlerin yapmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Türkmenler, Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyonları merkezi hükümete bağlı güçlerin yapmasını istedi

Son dakika! Türkmenler, Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyonları merkezi hükümete bağlı güçlerin yapmasını istedi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Irak'ta Türkmenler, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük kentinde artan saldırılarının önüne geçmek için operasyon başlatılmasını ve bunun da merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerince gerçekleştirilmesini istedi.

Irak'ta Türkmenler, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük kentinde artan saldırılarının önüne geçmek için operasyon başlatılmasını ve bunun da merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerince gerçekleştirilmesini istedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın artan saldırılarının kentin istikrarını bozmaya başladığı belirtildi.

Bunun önüne geçmek için yapılacak herhangi bir operasyonun, sadece merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmesi istenen açıklamada, kentin kuzeyinde merkezi hükümete bağlı olmayan güçlerin bulunması kınandı.

Açıklamada, kentin istikrarını ancak hükümete bağlı güçlerin sağlayacağı ifade edildi.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Son olarak dün Kerkük'ün Havice ilçesi yakınlarındaki bir kontrol noktasına DEAŞ'ın el bombasıyla düzenlediği saldırıda Haşdi Şabi'den 1 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı belirtilmişti.

DEAŞ'ın ayrıca Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi! Terör hedefleri yerle bir ediliyor
Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi! Terör hedefleri yerle bir ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Türkmenler, Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyonları merkezi hükümete bağlı güçlerin yapmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 02:14:47. #1.14#

title