Son Dakika | Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından konuştu Açıklaması

Son dakika haberine göre Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman ülkesinin Cumhurbaşkanı tarafından öne sürülen inisiyatifleri desteklediklerini belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman ülkesinin Cumhurbaşkanı tarafından öne sürülen inisiyatifleri desteklediklerini belirtti.

Meredov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşma sırası geldiğinde, Çavuşoğlu'nun "Şimdi de sözü dünyada dışişleri bakanlarının duayeni, Türk Dünyası dışişleri bakanlarının ak sakalı, bugün de tecrübesi ve vizyonundan istifade ettiğimiz kardeş Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'a veriyorum" ifadeleriyle sözü verdiği Meredov, toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi sebebiyle bugünün tarihi ve çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini aktaran Meredov, görüşmede iki ülke ilişkilerini daha da geliştirme konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Meredov, yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'a ziyareti için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Bugünkü üçlü toplantıda siyasi ve diplomatik olmak üzere çok önemli konuları ele aldıklarını kaydeden Meredov; Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde büyük işler yaptığını vurguladı.

Meredov, Türkiye ve Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek verdiğini belirterek "Türkmenistan'ın teklifleri, inisiyatifleri bu teşkilat çerçevesinde iki kardeş yurt tarafından her defasında destekleniyor." dedi.

Bugünkü toplantıda birkaç kararın kabul edildiğini aktaran Meredov; Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımıyla yapılacak zirvenin hazırlık konularını ele aldıklarını kaydetti.

Meredov, zirvenin üç ülkenin ilişkilerini derinleştirmek ve enerji, ulaştırma, yüksek teknoloji, ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılacağını belirtti.

Yapılacak üçlü zirvenin hazırlıklarına şimdiden başladıklarını aktaran Meredov, bununla ilgili beraber yol haritası yapacaklarını söyledi.

Meredov, üç ülkenin de aynı tarihi yaşadığına, bir kültürü ve uygarlığı olduğuna ve bir dili konuştuğuna dikkati çekerek "Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz her defasında Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı tarafından öne sürülen inisiyatifleri destekliyorlar. Gelecekte de böyle olacağından umutluyuz." dedi.

Meredov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan