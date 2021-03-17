Son dakika: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı
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Son dakika: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

17.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:38
Son dakika: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Son dakika haberine göre Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

Suriye sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi N.M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Dün, hudut birliklerince biri terörist, 2 Suriyeli yakalanmış, işlemleri tamamlanan Suriyeli Mardin Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilmişti.

Terörist N.M.K'nin, Suriye'deki Melikiyah-Sividik kampında 2018'de 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında Irak'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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