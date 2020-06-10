Son dakika... Türkiye'ye vefa borcunu ödemek isteyen göçmenler, maske dikerek katkı sağlıyor Gelen son dakika haberine göre Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye'ye vefa borcunu ödemek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tıbbi maske üretiyor.

Trabzon Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye'ye vefa borcunu ödemek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tıbbi maske üretiyor.

Dernek üyeleri, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndan aldıkları tıbbi maske malzemelerini, dernek bünyesindeki dikiş atölyesinde kullanıma hazır hale getiriyor.

Zor günlerde bir nebzede olsa Türkiye'ye destek olmak isteyen gönüllü üyeler, haftanın 6 günü derneğe gelerek günde 5 bin maske üretiyor.

Dernek Başkanı Muhammet Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında Trabzon merkezli kurulan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 16 ilde temsilciliğinin olduğunu söyledi.

Tüm dünyada görülen Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin erken önlem aldığını dile getiren Gül, "Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanımızın ve yönetiminin aldığı erken tedbirler sayesinde çok şükür diğer ülkelere göre şu anda daha rahatız." dedi.

Gül, dernek olarak ellerinden geleni yapmak için çaba sarf ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dernek olarak dikiş atölyelerimizde Kovid-19'un başladığı ilk günlerden itibaren maske dikimine başladık. 8 göçmen arkadaşımızla sosyal mesafeye dikkat ederek ve tedbirlerimizi alarak maske dikimine devam ediyoruz. İlk başladığımızda bin tane maske üretiyorduk ancak 5 hafta sonra günde 5 bin maske üretmeye başladık. Ürettiğimiz maskeleri, kamu kurumlarına verdik. Trabzon Valiliğine 10 bin 500 adet olmak üzere belediyelerimize de maske temini sağladık. Şimdiye kadar 100 bin adet maske üretip, gerekli yerlere teslim edildi. Şu anda elimizde 20 bine yakın maske var. Dikime normalleşme sürecinde de halen devam ediyoruz."

"Dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Göçmenlerin, Türk halkına vefa borcu olarak maske ve el sabunu üreterek katkı sağlamaya devam ettiklerini aktaran Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin göçmenlere yönelik göstermiş olduğu büyük ağabeyliğe ve bizlere sahip çıkmalarına karşın biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sokağa çıkma kısıtlamasında dahi özel izin alarak tıbbi maske dikimine devam ettik. Şu anda da halen Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla resmi kurumlara maske dikimi yapıyoruz."

Dernekte tıbbi maske diken Musa Hüseyni de Kovid-19 salgınıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin verdiği mücadeleyi yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'ye yardımcı olmak ve destekte bulunmak için dernekte maske dikiyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzon'da 3,5 yıldır yaşayan Merziye Kerimi ise Kovid-19 sürecinde destek olmak için maske diktiğini söyleyerek, "Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz. Destek olmak için ücretsiz gönüllü olarak maske dikiyoruz." dedi.

Kaynak: AA