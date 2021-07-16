Son dakika: Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyonla, Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyonla, Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kadrolar üzerindeki nüfuzunu korumak isteyen ancak güvenli mağaralar dışına adım atamayan üst düzey örgüt mensupları, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla metropollerde eylem yapılması talimatı verdi. Dewran Gilidax kod adlı Emrah Yıldızer ve Andok Oramar kod adlı Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların söz konusu eylemlerde kullanılması planlanıyordu.

Yerel istihbarat ağı sayesinde yerleri tespit edilen iki terörist an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Soydan ve Yıldızer, 4 Nisan'da ürettikleri patlayıcıları Türkiye'ye göndermeye çalıştıkları esnada, Irak/Duhok kırsalında beraberlerinde hazırladıkları patlayıcılarla birlikte hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın yurtiçi aparatlarından YDG-H içinde yer aldıktan sonra Türkiye'den kaçarak bölücü faaliyetlerini Suriye'ye taşıyan Yıldızer, 2018 yılında Irak alanına geçmişti. PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri alan Yıldızer, eylem gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye aktarılması planlanan örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarının temininden sorumluydu.

PKK'nın sabotaj uzmanlarından olan Andok Oramar kod Barış Soydan ise eylem için Dewran Gilidax kod Emrah Yıldızer tarafından özel olarak seçildi. - ANKARA

Son dakika: Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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