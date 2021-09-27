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Son dakika: Türkiye'ye 71 kilo 634 gram kokain getiren 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Türkiye'ye 71 kilo 634 gram kokain getiren 6 kişi gözaltına alındı Ankara ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmada Ankara, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında...

İSTANBUL (İHA) - Türkiye'ye 71 kilo 634 gram kokain getiren 6 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmada Ankara, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takibe alınan toplam dokuz ay süren çalışmalar sonucu yapılan operasyonlarda; 25.01.2021 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı kargo bölümünde Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri içerisinde gelen 24 kilo 600 gram, 25.03.2021 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı kargo bölümünde Kolombiya'nın Bogota şehrinde çiçek kolileri içerisinde gelen 2 kilo 184 gram ve 05.09.2021 günü Mersin Limanı'na Ekvador'dan yola çıkan ilk önce İtalya daha sonrasında Türkiye'ye gelen konteyner gemisinde bulunan muz kolilerine gizlenmiş 44 kilo 850 gram olmak üzere gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplamda 71 kilo 634 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen 7 kişiden 6'sı gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen uyuşturucu maddelerin, Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A., Galip Ç. ve Levent G. adlı şahısların iş birliğinde getirildiği tespit edildi.

İstanbul'da 5, Ankara'da 1 ve Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 7 adrese düzenlenen Narkotik Şube ekipleri önderliğinde 150 polisin katıldığı operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

Yatak odasında bulunan asansörle kaçmaya çalıştı

Uyuşturucu taciri Atilla A. İstanbul'da bulanan lüks rezidansındaki yatak odasında bulunan asansör ile garaja indi. Yanına 50 bin TL ve 30 bin dolar nakit para alan Atilla A., polis ekiplerince garajda yakalandı.

Bir diğer uyuşturucu taciri Nurten A. ise babası gibi uyuşturucu baronu olduğu ortaya çıktı. Sakarya'da lüks villasında gözaltına alınan Nurten A.'nın babası Selahattin A.'nın da 1990'lı yıllarda uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevine girdiği öğrenildi.

Son dakika: Türkiye'ye 71 kilo 634 gram kokain getiren 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Türkiye'ye 71 kilo 634 gram kokain getiren 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Türkiye'ye 71 kilo 634 gram kokain getiren 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Türkiye'ye 71 kilo 634 gram kokain getiren 6 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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