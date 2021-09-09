Son dakika! Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor
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Son dakika! Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor

Son dakika! Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sürüyor
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilindeki ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilindeki ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, özel birliklerin tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bildirildi.

Açıklamada, birliklerin verilen görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirdiği kaydedildi.

Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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