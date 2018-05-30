Türkiye ve ABD Münbiç Konusunda Anlaştı! YPG Çekilecek

Türkiye ile ABD, Münbiç konusunda anlaşmaya vardı.

MUTABAKAT 4 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK

Anlaşmaya göre YPG, işgal ettiği Münbiç'ten çekilecek. Ancak, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.

30 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEKLER

Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi.

Buna göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Münbiç'i terk edecek.