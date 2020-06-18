Son dakika! Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar... Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz."

Kaynak: AA