Son dakika! Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar...
Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda.
18.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:18
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz."
Kaynak: AA