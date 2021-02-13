Son Dakika | Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.