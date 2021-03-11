Son dakika: Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

11.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:47
Son dakika: Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Son dakika gelişmesine göre Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Cahit Özkan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:48:51. #1.16#
title