Son Dakika | Türkiye, ParaVolley Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Türkiye, ParaVolley Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Son Dakika | Türkiye, ParaVolley Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı

Son dakika haberlerine göre Türkiye, İtalya'da düzenlenen ParaVolley Erkekler Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı.

Türkiye, İtalya'da düzenlenen ParaVolley Erkekler Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa düzenlenen ve Türkiye'nin de katıldığı Gümüş Milletler Ligi, Campobasso kasabasında düzenlendi.

Türkiye, ilk gün maçında Macaristan 3-1 yenilirken, ikinci gün yaptığı ilk maçta Slovenya'ya 3-1 kaybetti. İkinci maçta Polonya'yı 3-1 yenen milli takım, akşam oynadığı üçüncü maçta İtalya karşısında da 3-1 kazandı.

Milli takım turnuvayı bronz madalya kazanarak tamamladı.

Turnuvaya, Macaristan, Slovenya, Polonya ve İtalya takımları katıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek

Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Şallı Tanem Sivar
Spor Sergen Yalçın Balotelli Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Angela Merkel Kerem Aktürkoğlu Yemek Tarifleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Türkiye, ParaVolley Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 00:08:38. #1.11#