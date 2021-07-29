Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı
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Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı

Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin en büyük sanayi projesi olarak nitelendirdiği ve Karacabey sınırlarında inşa edilen 'yeni nesil organize sanayi bölgesi 'TEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin en büyük sanayi projesi olarak nitelendirdiği ve Karacabey sınırlarında inşa edilen 'yeni nesil organize sanayi bölgesi 'TEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu. Özkan, ilk fabrikaların 8 bin dönümlük arazi üzerinde yükselmeye başladığını söyleyerek, projenin hem istihdam anlamında hem de cari açığın azaltılması noktasında, ülkemize büyük değer katacağını ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 'yeni nesil organize sanayi bölgesi' olarak, ülkemizin gözbebeği konumunda olanTEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu. Başkan Özkan, ziyarette TEKNOSAB yöneticileriyle de bir araya gelerek, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada,"Teknolojik yatırımlarımızın en önemlilerinden bir tanesi Taşpınar Mahallemizde, 8 bin dönümlük bir alanda inşa edilenTEKNOSAB'ta kamulaştırma ve altyapı çalışmalarından sonra, fabrika inşaatlarımız da başlamış durumda. Şu anda 12 fabrikada inşaat çalışmaları başladı. İnşallah en kısa zamanda inşaat faaliyetleri sona erecek ve sonrasında bölgemizde üretim başlayacak. Bunun yanında, yer tahsisi yapılan diğer firmalar ve fabrika sahipleri de inşaat çalışmalarına devam edecek. Türkiye'nin gözbebeği olan, Türkiye'nin en büyük projesi bu. Hem istihdam anlamında bölgemize değer katacak hem de cari açığın azaltılması noktasında hem iç pazara hem de dış pazara hitap edecek devasa bir bölge burası.İnşallah yeni nesil sanayi bölgesi en kısa sürede Karacabey'de kurulmuş olacak. Karacabey Belediyesi olarak, her anlamda çalışmalarımız sürerken, 3T vizyonumuzun önemli parçalarından biri olan teknoloji odaklı çalışmalarımız da kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı
Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı
Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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