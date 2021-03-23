Son dakika: Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden, Colorado'daki silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Colorado'nun Boulder kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı nedeniyle üzgün olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elemli zamanda, kurbanların ailelerine ve ABD halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Olay

Boulder'daki bir markete, dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş ve 1'i polis 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıklamış, yaralı olarak yakalanan saldırganın kimliğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan