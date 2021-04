Son dakika: "Türkiye'nin Turgut Özal'ı, Turgut Özal'ın Türkiye'si" konulu kongre Malatya'da başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesince (MTÜ) merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye'nin Turgut Özal'ı, Turgut Özal'ın Türkiye'si" kongresi başladı.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "vefatının 28. yılında Turgut Özal'ı anmak ve anlamak" sloganıyla çevrim içi gerçekleştirilen kongre 2 gün sürecek.

Kongrenin açılışında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Turgut Özal'ın kentin yanı sıra tüm Türkiye ve dünya siyasi tarihi için önemli bir isim olduğunu belirtti.

Birçok kişinin hayatında birçok makama gelebileceğini ancak insanların hafızası ve yüreğinde kalıcı yer edinmenin önemli olduğunu vurgulayan Baruş, "Turgut Özal da Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyaset adamlarından birisi olarak Türk insanının kalbinde yaşamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ise Özal'ın Türkiye'nin sorunlarını o güne kadar olmayan yeni bir anlayış ve yaklaşımla değerlendirdiğini bildirdi.

Merhum Turgut Özal'ın, bugün hayatı kolaylaştıran yeniliklerin, atılımların başlangıcı niteliğinde değişim ve dönüşümler gerçekleştirdiğine işaret eden Karatepe, "Turgut Bey'in birikimi Türkiye için yeni bir başlangıç yapmaya çok uygundu. Bir defa çok iyi bir eğitim görmüştü, onun da ötesinde yurt içi ve dışında aldığı tecrübeler onun birikimini epey artırmıştı ve Turgut Bey günü iyi anlıyor ve ileriyi çok iyi görebiliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Özal'ın Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıran bir devlet adamı olarak milletin gönlünde taht kurduğunu belirterek, "Onun ismini taşıyan üniversitemiz, onun rehberlik ve kılavuzluğundan faydalanıyor ve bu bilinçle güçlü bir ekip çalışmasıyla üniversitemizi her zaman daha ileriye götürme gayretimizi sürdürüyoruz." ifadelesini kullandı.

Özal'ın ailesi anlattı

Kongreye onur konuğu olarak katılan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise babasıyla bir anısını şöyle anlattı:

"Rahmetli, vefatından çok kısa bir süre önce bana şunu söylemişti, 'Benim yaptıklarım veya tutmaya çalıştığım dengelerin ne olduğunu maalesef bazı insanlar ben öldükten 20 sene sonra anlayacak.' Bakın bugün 28. yılındayız ve insanlar rahmetli Özal'ı her gün her yerde, sokakta, televizyonlarda, kahvelerde, her yerde konuşuyor. Belki de şimdi anlaşılmaya başlandı. Maalesef bazı insanları zaman geçtikten sona anlayabilme imkanı oluyor."

Ahmet Özal, "Türkiye'de yaptığın en büyük icraatın nedir?" diye sorduğu babasının "Türk insanının zihniyetini değiştirdim." yanıtını verdiğini kaydetti.

Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da "Onu anlamak ve anlatmak çok zor, onu anlatmaya kelimeler yetmiyor ama ne olursa olsun onu gençlere, yeni nesillere anlatmak sizlerin görevi ve sizler de bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz, çok teşekkür ediyorum." görüşünü paylaştı.

Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Efe Özal da babasının gençlere çok önem verdiğini kaydetti.

Etkinlikte eski bakanlardan Bülent Akarcalı, Metin Emiroğlu da Turgut Özal ile yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş