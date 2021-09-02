Son dakika... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 37'ye yükseldi
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Son dakika... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 37'ye yükseldi

Son dakika... Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 37'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 14'e yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 37 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 14'e yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 37 yaptı.

Tokyo 2020'nin dokuzuncu gününde tekvandoda Meryem Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke ise Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Bu iki sporcudan önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta da Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Tarihinin en fazla madalya kazandığı paralimpik oyunlarını Japonya'da geçiren Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 1 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 14 oldu.

Türkiye, golbol kadınlarda ise madalyayı garantiledi. Finalde yarın ABD'yle karşılaşacak Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye altın ya da gümüş madalya kazandıracak.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 7 altın, 10 gümüş ve 20 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

OyunlarAltınGümüşBronzToplam
2004 Atina1-12
2008 Pekin1-12
2012 Londra15410
2016 Rio3159
2020 Tokyo (Devam ediyor)14914
TOPLAM7102037

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
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