Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 86 milyon 438 bin 125'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 86 milyon 438 bin 125'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 45 milyon 62 bin 920, ikinci doz aşı sayısı 34 milyon 170 bin 91 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 86 milyon 438 bin 125'e yükseldi.?

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,98 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 oldu.

"Yarın bugünden daha güvenli olacak"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Toplantıda aşı etkililiği analizinin sonuçlarını, okullarda alınacak tedbirleri, aşı programını ve uyulması gereken tedbirleri ele aldıklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"e-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. 3 doz aşı olmuş kişilerin, 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız."

"Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçma ve kaçınma var"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de aşılanma hızının yüksek olmasına rağmen 18 milyon insanın halen aşı yaptırmadığını belirterek, kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçma ve kaçınma olduğunu söyledi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan 8 sivil toplum kuruluşu Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısında bulundu.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, bu yıl yapılması planlanan deve güreşleri alanlarına Kovid-19 aşısı olmayan seyircilerin alınmayacağını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 61 evde, Çorum'da ise üç köyde karantina başlatıldı, Tokat'ta da karantina kurallarını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 1 Ocak'tan itibaren Kovid-19 nedeniyle kentte 49 ölümün gerçekleştiğini belirterek, "Bu vakaların, ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Rize Valiliği, Kovid-19 hastalığının genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir ettiğini, hastanelerin dolma seviyesine geldiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
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