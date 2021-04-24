Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 905 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, vefat sayısı 38 bin 11, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yurt genelinde Kovid-19 olayları

Malatya'da, 100, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 7, İstanbul'un Büyükçekmece İlçesinde 4 ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tedbirlere uymayan 48 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca para cezası uygulandı.

Sivas'ta Kovid-19 sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediye, 300 personel ve 55 araçla bahar temizliği başlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek şarkı ve marşlar seslendirdi.

CHP Kastamonu Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, kendisi ile eşi Güneş Demirkıran Baltacı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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