Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:35

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 107 bin 814 test yapıldı, 1517 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 36 hasta vefat etti, 1017 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a çıktı.

Test sayısı 6 milyon 835 bin 674, vaka sayısı 265 bin 515, vefat sayısı 6 bin 245 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 17 bin 461, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur."

"Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz"

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19'a yakalanan ve hastalığı yenen sağlık çalışanı Hamide Ç'nin sözlerini de paylaştı.

Sağlık çalışanının yaşadıklarına ilişkin Bakan Koca, şunları aktardı:

"Bir sağlık çalışanı olarak ben de Kovid-19'a yakalandım. Bu süreçte hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu, zor yönlerinden birisi. Bedenin her gün farklı bir yerinde hissettiğin ağrılar, halsizlik ve yorgunluk hissi ile devamında yaşanan solunum sıkıntısı, devamının ne olduğunu bilmemek kaygısı ve çaresiz şekilde bekleme, elinden bir şey gelmemesi."

Koca, "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Bakan Koca, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirterek, "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve sosyal tesis hakkı yıl sonuna uzatıldı

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetleri ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı uzatıldı.

Karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca sağlık personelinden, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, söz konusu tarihe kadar kamuya ait sosyal tesislerde de ücretsiz kalabilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

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