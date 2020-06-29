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Son dakika... Türkiye'nin "kekik üretim merkezi"nde hasat başladı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de hasat başladı.

29.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:34

Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de hasat başladı.

Denizli'de 1990'lı yıllarda tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan kekikte hasat heyecanı yaşanıyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallelerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler biçilmeye başlandı.

Traktörlerin arkasındaki makineyle tarlalardan biçilen kekikler kurutma işlemi için iki gün bekletildikten sonra toplanarak patozla dövülüp çuvallara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Denizli Ziraat Odaları Koordinatörü ve Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 148 bin dekar alanda kekik üretimi yapıldığını belirtti.

Bu bölgenin dünyanın ve Türkiye'nin kekik ambarı olduğunu dile getiren Gemici, şunları söyledi:

"15 bin ton civarında bir kekik üretiminin gerçekleştiği bu noktada kaliteli, uçucu yağ oranı yüksek, aranılan, dünya pazarında rağbet gören kekik üretiliyor. 'İzmir bilyalı kekik' diye tabir ettiğimiz kekik çeşidi başta olmak üzere burada yetişen ürünler, yaklaşık 5 bin üreticimizin kazanç kapısı. Kekik yaklaşık 55-60 milyon dolarlık ihracat getirisi olan bir ürün. İlerleyen dönemlerde kekiğin önü daha da açık olacak. Biz üreticilerimizin iyi tarım uygulamaları ile kaliteden ödün vermeden bunu yetiştirme noktasında hep yanlarındayız. Bölgemizdeki kekik üreticileri artık ihtisaslaştı. Kaliteden ödün vermeden yetiştiriyorlar."

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde kekiğe olan rağbetin arttığını dile getiren Gemici, "Birçok virüsle bakteride kekiğin en iyi antibiyotik olduğu biliniyor. Koronavirüsle birlikte elbette bizim ürünümüze talep artacak. Biz o talebe her zaman yetişmeye, onların talep ettiği ürünü üretmeye devam edeceğiz." dedi.

-"Önümüzün açık olduğuna eminim"

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, Güney ilçesine kadar bu bölgenin dünyaya kekik yetiştiren bir bölge olduğunu, mahallesindeki 300 hanenin hepsinin kekik yetiştirdiğini, günden güne de üretim alanlarının çoğaldığını söyledi.

Daha önceleri tütün ile arpa ve buğday üretimi yaptıklarını, fakat elde edilen gelir düşük olduğu için kekiğe yöneldiklerini ifade eden Gürsoy, ürünlerinin kilogramının şu anda 10-11 lira civarında olduğunu kaydetti.

Tarlada kekik biçen Havva Candan ise "Buranın geçim kaynağı genellikle kekik. Kolay yetişmiyor. İnsanlarımız emek harcıyor." dedi.

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Son dakika... Türkiye'nin 'kekik üretim merkezi'nde hasat başladı

Kaynak: AA

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