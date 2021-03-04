Son Dakika | Türkiye'nin insani yardımları Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işsizlik ile yoksulluğun aşırı arttığı Lübnan'ın kuzeyindeki 2 bin fakir aileye gıda yardımında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işsizlik ile yoksulluğun aşırı arttığı Lübnan'ın kuzeyindeki 2 bin fakir aileye gıda yardımında bulundu.

AFAD'ın, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının yol açtığı aşırı işsizlik ve yoksulluk nedeniyle 25 Ocak'tan itibaren bir hafta boyunca protestolara sahne olan Trablusşam sakinleri için gönderdiği insani yardımlar, Trablusşam'da öncelikli ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

AFAD tarafından gönderilen 2 bin gıda kolisinden bin 900'ü Trablusşam Belediyesi üzerinden dağıtılırken, geriye kalan 100 koli ise kentte yaşayan Mardin asıllı muhtaç ailelere verildi.

Trablusşam Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültürel Miras Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Lübnan-Türk Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Halid Tadmori, AA'ya yaptığı açıklamada, Trablusşam halkının Osmanlı ve Türkiye'ye eskiden beri muhabbet duyduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de bu zor dönemde Trablusşam'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye'nin, ekonomik krizin etkilerini sürdürdüğü Lübnan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ettiğini aktaran Tadmori, "Trablusşam bölgesinde yoksulluk oranı yüzde 70'i aşmış durumda. Buna karşı Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden AFAD'ın yardımları bölgeye ulaştı ancak bölgede ihtiyacın gerçekten fazla olduğunu söyleyebilirim." dedi.

AFAD'ın gerçekleştirdiği çok değerli insani yardımın devamı için Türk STK'lara çağrıda bulunan Tadmori, bu yardımlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere AFAD ve kalkınma projeleriyle Lübnan halkına destek çıkan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) Trablusşam Belediyesi olarak müteşekkir olduklarını kaydetti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı kurlarda işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 ve karaborsada bugün itibariyle 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama ise uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi