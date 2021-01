Son dakika... Türkiye'nin en büyük pandemi merkezinde sağlık çalışanlarına ilk aşılar yapıldı

TÜRKİYE'nin her yerinde sağlık çalışanlarına başlanan ilk aşı uygulamasının yapıldığı merkezlerden biri de pandeminin başından beri onbinlerce hastaya şifa veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Sabah saatlerinde aşıların hastaneye getirilmesiyle başlanan aşılamalar sırasında sağlık çalışanları MHRS üzerinden aldıkları randevular ile özel hazırlanmış aşı odalarında ilk doz aşılarını yaptırdı.

Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde şimdiye dek 800 bin hastaya hizmet verdiklerini ve 13 bine yakın Kovid hastasını taburcu ettiklerini anlatan Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, "Şimdiye dek hasta olanların daha kötü olmasını engelleyen süreçteydik ama aşılamaların başlamasıyla beraber bu defa işin hastalığı engelleyen tarafına geçeceğiz ve bağışıklık tarafında hizmet vereceğiz. Elimizde bilimsel olarak ispatlanmış en büyük silah özellikle pandemilerde aşılamadır. Hastanelerin büyüklüklerine göre aşı alanları oluşturduk. 1000 yatağın üzerinde bir merkez olduğumuz için 25 aşı odası hazırlamamız gerekiyordu ama biz yine de 30 aşı odası hazırladık. Bundan sonraki süreçte hastalarımız randevu alarak gelecek ve belli bir düzen içerisinde sıra beklemeden kendilerine ayrılmış alanlarda aşılanacak" dedi.

HER İKİ DAKİKADA BİR ISI KONTROLÜ

Aşılamaların ülkemizin aşı takip sistemine uygun şekilde barkodlar üzerinden izleneceğine işaret eden Doç. Dr. Yiyit, "Ülkemizde depodan aşı yapılana kadarki her aşama karekodla takip ediliyor. En son TC kimlik numarası ile kişinin olduğu aşının barkodu eşleştirilerek kişiye işleniyor ve biz ömür boyu hangi aşı kime yapıldı bunu sistemden görebiliyoruz. Burada da aynı sistem yürüyecek. Aynı zamanda aşının soğuk zincire uygun bir şekilde muhafaza edildiğinin izlemi de Sağlık Bakanlığı'nın Aşı Takip Sistemi ile dakika dakika gerçekleştirilebilecek. Her 2 dakikada bir giden verilerle aşıların muhafazası da izlenecek. Aşılarımız standart dijital göstergeli dolaplarımızda saklanacak. Her odada bir hemşire, bilgisayar, aşılama alanında belli sayıda hekim arkadaşımız görev yapacak. Her alanda müdahale odamız da olacak" diye konuştu.

ÜLKE OLARAK GÜNDE 2 MİLYON KİŞİYİ AŞILAYABİLİRİZ

Bugün itibariyle ilk başta sağlık çalışanlarının aşlanmaya başlandığını, ardından da öncelik gruplarına göre aşılamalarda vatandaşlara geçileceğini belirten Doç. Dr. Yiyit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşılamalar randevu ile gidecek. O yüzden o gün kaç kişinin aşı olacağını, kaç kişinin randevu aldığı belirleyecek. Sağlık çalışanları olarak bizim hastanede 3 bin 500 kişi var. Şu ana kadar randevu alan 2 bin 500 çalışanımız oldu. Gönüllülük esası olduğu için zaman içerisinde tamamlanacak bu sayı. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamım, pandemiyi yenmek için toplumsal bağışıklığın önemli olduğunu ve bu aşılamaya olabildiğince özen gösterilmesi gerektiğini bilsinler. Onların hasta olmasını engellediğimizde toplumunda hastalığı engelleyebileceğiz. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar Biz İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi ve ona bağlı olan Çekmeköy Devlet Hastanesi ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi olarak 800 bin civarında vatandaşımızı hastalık nedeniyle misafir ettik. Ayaktan olanlar da dahil. Çok ciddi bir yatış rakamına ulaştık. 13 bin civarında hastayı taburcu etmek nasip oldu. Ciddi bir PCR testi ve benzeri ciddi bir mücadele oldu. Günlük 1800 kişiyi aşılayacak şekilde hazırlığımız var. Ama ihtiyaç olduğunda bunu artırabiliriz. Türkiye şu an günlük 1 milyon 200 bin kişiyi aşılayabilecek kapasitede ama gerekirse 2 milyona kadar çıkarabilecek alt yapınız var."

YOĞUN BAKIMDA HASTALARIMIZI KAYBETTİK DÖRT GÖZLE BU AŞIYI BEKLİYORDUK

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi ve reanimasyon bölümünde Yoğun Bakım Uzmanı olarak çalışan Dr. Selda Tekin de ilk aşılanan sağlık çalışanlarından biriydi. Dr. Tekin, "Pandeminin en başından beri etkin olarak hastalarla birebir biz çalışıyoruz. En ağır olanlarıyla üstelik. Kovid yoğun bakım hastaları ile birlikteyiz. Zor bir süreç oldu. Uzun zamandır bekliyorduk aşıları, gözümüz yollarda kaldı adeta. MHRS randevu onayı açılır açılmaz ilk yaptığım iş randevu almak oldu. Maske mesafe hijyen artık vazgeçilmezimiz. Bunun üzerine aşı da dördüncü ve belki de en önemli koruma yöntemlerimizden olacak. Herhangi bir tedirginliğim olmadı. Aşı kadim bir gelenektir. Her türlü mikroba karşı koruyucudur. Hasta olsam bile en azından risk yaratmayacağını bileceğim. Aşı sayesinde yoğun bakımlık olmayacağımı bileceğim. Biz gencinden yaşlısına çok fazla hasta kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama kurtaramadık. Hiçbir çözüm bulamadığım hastalarım oldu. Ailemde yaşlılar var, onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Küçük bir çocuğum var ona karşı sorumluluğum var. Tüm bunları düşününce gerçekten iyi ki ilk sıralarda aşı olma şansına sahip olduk diye düşünüyorum. En azından koruma kalkanımız bir kat daha yükseldi" dedi.

İLK AŞI OLAN ŞANSLI GRUPTAYIM

Kardiyoloji Servisinde Hemşire olarak çalışan Gizem Kayalar ise 7 ay önce Kovid geçirdiğini ve hafif atlattığı için şanslı olduğunu söyleyerek "Bu süreç herkes için zordu. Ben de Kovid geçirdim. Hafif atlatan gruptaydım ama riskli de aatlatabilirdim. Bu ihtimal de vardı. Ben herkesin aşılanması ve bu sürecin bitmesini istiyorum. O yüzden de buna önayak olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı