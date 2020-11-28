Son Dakika | "Türkiye'nin çatısı"nın kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki durgun suların kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki durgun suların kano sporuna kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yurdun en yüksek noktası olması nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla beslenen Ağrı Dağı Milli Parkı'nın sulak alanları, etrafındaki birçok kuş türü ve çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yaparken su altı güzellikleriyle de adeta doğal bir akvaryumu andırıyor.

Yoğun şekilde ziyaretçi alan milli parkın sulak alanları yer yer 5 metre derinliğe ve 40 metre genişliğe ulaşıyor.

Kano sporu için gereken birçok özelliği barındıran sulak alanların spora kazandırılması için Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlileri ile doğa sporcularından oluşan ekip, botlarla milli parkı gezip ölçüm ve görüntüleme yaptı.

İnceleme ekibine öncülük eden Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, yapılan ön inceleme sonucu bölgenin kano sporuna uygun şartları barındırdığının anlaşıldığını söyledi.

Milli parkın doğal güzellikleri ve hayvan çeşitliliği bakımından oldukça ilgi çekici olduğunu belirten Yavaşer, "Durgunsu kano sporunu burada yapıp yapamayacağımızı keşfetmek için geldik. Gerçekten de çok güzel bir alan, inşallah bu sporun burada önce tanıtımını yapıp sonra yaygınlaştırıp safariler düzenleyeceğiz." dedi.

"Iğdır'a çok büyük bir katkı sağlayacak"

Ağrı Dağı'nın birçok güzelliği barındırdığını, milli parkın da bu güzelliklerden biri olduğunu aktaran Yavaşer, şunları kaydetti:

"Bu hem spor turizmi açısından hem milli parkın tanıtımı açısından Iğdır'a çok büyük bir katkı sağlayacak. Burada elde ettiğimiz verileri ilgili yerlerle paylaşacağız. Yaptığımız incelemeye göre burası hem sunduğu doğal güzellikler hem de barındırdığı şartlar nedeniyle kano sporu için elverişli bir ortam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız