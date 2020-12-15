Son Dakika | Türkiye'nin büyük bölümünde yarın yağış bekleniyor
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Son Dakika | Türkiye'nin büyük bölümünde yarın yağış bekleniyor

15.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:32
Son Dakika | Türkiye'nin büyük bölümünde yarın yağış bekleniyor

Bir son dakika haberine göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde yarın yağış bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde havanın yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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