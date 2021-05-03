Son dakika... Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'e güven mektubunu sundu

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, güven mektubunu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'e sundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, güven mektubunu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'e sundu.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Türkiye'nin yeni Bişkek Büyükelçisi Doğan'ı kabul etti.

Kabulde Doğan, Kazakbayev'e güven mektubunun bir örneğini takdim etti.

Görüşmede Kazakbayev ve Doğan, ikili stratejik iş birliği konuları, orta ve uzun vadeli öncelikli iş birliği alanları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kazakbayev, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan stratejik iş birliğinin kapsamlı gelişmesine büyük ilgi gösterdiklerini vurguladı.

Ayrıca Kazakbayev, yeni Büyükelçinin karşılıklı ilgi alanlara ilişkin ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için bir itici güç olacağına inancını vurguladı.

Bakan, Doğan'a geçen hafta silahlı çatışmaların gerçekleştiği Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki olayların yanı sıra iki ülke arasında varılan anlaşmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Doğan da Kırgızistan-Tacikistan sınırında 28-29 Nisan'da meydana gelen ve can kaybıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle Kırgız halkına en derin taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifa diledi.

Büyükelçi, Türk tarafının siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda aktif iş birliğini daha da geliştirmeye olan yoğun ilgisini teyit etti.

Doğan, Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik kalkınması için her türlü desteği verme konusundaki kararlığını ve çatışmadan etkilenen bölgenin altyapısını eski haline getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur