Son dakika! Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yatırımları Şanlıurfa'da değerlendirildi
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Son dakika! Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yatırımları Şanlıurfa'da değerlendirildi

Son dakika! Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yatırımları Şanlıurfa'da değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesindeki Türkiye desteğiyle yürütülen yatırımlar değerlendirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesindeki Türkiye desteğiyle yürütülen yatırımlar değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda Tel Abyad ve Rasulayn'da güvenlik, eğitim, sağlık, altyapı, gençlik ve spor alanlarında bugüne kadar yapılan ve planlaması devam eden hizmetler ele alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yetkililer alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Tel Abyad Koordinatörü Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ile Rasulayn Koordinatörü Vali Yardımcısı Muhammet Usame Soysal da bölgede Türkiye desteğiyle yürütülen tüm yatırımlarda gelinen son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, bölgede yürütülecek yeni hizmetlerin de istişaresinin ardından sona erdi.

Son dakika! Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yatırımları Şanlıurfa'da değerlendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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