Son dakika! Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, FETÖ'nün Irak'ta Maarif Okullarını engelleyemeyeceğini söyledi
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Son dakika! Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, FETÖ'nün Irak'ta Maarif Okullarını engelleyemeyeceğini söyledi

27.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:47
Son dakika! Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, FETÖ'nün Irak'ta Maarif Okullarını engelleyemeyeceğini söyledi

Son dakika haberi: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Irak'taki Maarif Okullarını engelleyemeyeceğini bildirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Irak'taki Maarif Okullarını engelleyemeyeceğini bildirdi.

Büyükelçi Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maarif Okullarının, Irak'ta güçlü biçimde kök salmaya ve iki ülke arasında gerçek dostluk köprüleri kurmaya başladığını vurguladı.

Maarif Okullarının pek yakında Kerkük'te ve diğer vilayetlerde de olacağını aktaran Yıldız, FETÖ'ye hitaben, "Bilinen yöntemlerinizle Maarif'i engelleyemezsiniz. Çekilin yoldan." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Fatih Yıldız, bugün başkent Bağdat'ta Maarif Vakfı Okulları öğrencileri tarafından düzenlenen sosyal etkinliğe katılmıştı.

Maarif Okulları Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki Maarif Okullarında 2 bine yakın öğrenci bulunduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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