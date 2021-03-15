Son dakika! Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı
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Son dakika! Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı

15.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:24
Son dakika! Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı

Son dakika haberleri... Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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