Son dakika! Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı
15.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:24
Son dakika haberleri... Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.
Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya