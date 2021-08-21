Son Dakika | Türkiye ile Pakistan'dan ortak dizi projesi girişimi: Selahaddin Eyyubi
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Son Dakika | Türkiye ile Pakistan'dan ortak dizi projesi girişimi: Selahaddin Eyyubi

Son Dakika | Türkiye ile Pakistan'dan ortak dizi projesi girişimi: Selahaddin Eyyubi
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberi... Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtararak İslam dünyasının en önemli kahramanlarından biri haline gelen, merhamet, adalet ve hoşgörüsüyle düşmanlarının dahi saygısını kazanan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi, Akli Film tarafından Türkiye ile Pakistan ortak yapımı olarak çekilecek.

Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtararak İslam dünyasının en önemli kahramanlarından biri haline gelen, merhamet, adalet ve hoşgörüsüyle düşmanlarının dahi saygısını kazanan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi, Akli Film tarafından Türkiye ile Pakistan ortak yapımı olarak çekilecek.

Ansari Shah Film şirketinden gelen proje teklifini olumlu karşılayan Akli Film'in sahibi yapımcı Emre Konuk, Sırbistan Belgrad'da 2 gün süren müzakerelerin ardından anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada, Türkiye'de çekilecek dizinin üç sezon olması planlandığı belirtildi.

Akli Film ve Ansari Shah Film'in ortak yapımcılığını yapacağı projenin görüşmelerine Dr. Kashif Ansari, Dr. Syed Junaid Ali Shah, Pakistanlı aktör Adnan Sıddıqui ve Emre Konuk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konuk, Türkiye ve Pakistan'dan oyuncuların yer alacağı dizide, Türkiye'ye yabancı yatırımın gelecek olmasının da ayrıca önem taşıdığını aktardı.

Bu girişimin Türkiye için, gerek kültürel gerek ekonomi alanında çok büyük bir kazanım olduğunu belirten Konuk, şöyle devam etti:

"Bir hayalimi daha hayata geçirmenin heyecanı ve şükrü içindeyim. Tarihimize olan borcumuzun ödenebilmesi için yorulmadan aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Selahaddin Eyyubi gibi dünyanın her yerinde tanınan tarihe damgasını vurmuş bu ulu şahsiyeti anlatmanın zorluğunun farkında olmakla beraber projeyi hayata geçirecek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki bütün dizi ve sinema platformlarının merakla bekleyeceği proje hazırlayacağız, bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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Son Dakika | Türkiye ile Pakistan'dan ortak dizi projesi girişimi: Selahaddin Eyyubi - Haberler
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