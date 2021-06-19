Son Dakika | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık Açıklaması

Son Dakika | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na ilişkin, "Şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açılmasının sadece İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmasıyla bu konu çözüme kavuşmuştur.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na ilişkin, "Şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açılmasının sadece İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmasıyla bu konu çözüme kavuşmuştur." dedi.

Derneğin Afyonkarahisar Şubesinin 6. Olağan Kurulu, kentteki termal bir otelde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Işık, açılışta yaptığı konuşmada, katılım gösteren şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

Derneğin şube başkanlarından oluşan bir meclis çalışma grubu oluşturduklarını dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Şehit aileleri ve gazilerimizin belirlemiş olduğumuz sorunları Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Milli Savunma Bakanımıza sunduk. Özlük haklarımızın iyileştirilmesi konusunda ilk önce kırmızı çizgimiz şehit anne ve babalarımızın maaşı olmuştur. İnşallah, önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili sözleri aldık. Bu konuyla ilgili çalışmalar sonlandırılarak şehit anne ve babalarımızın maddi durumlarıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır."

Işık, çalışan gazilerin emeklilik haklarıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yaptıkları çalışmalar sonucunda bunun çözüme kavuşturulduğunu anlattı.

Türkiye'de "şehit" ve "gazi" isimlerini kullanarak kendilerine menfaat sağlayanların mantar gibi kurduğu derneklerin önünü kesmek adına çalışma yaptıklarını anlatan Işık, "5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 28. maddesinde, Türk, Türkiye, Atatürk, millet ve milliyet gibi kelimelerin kullanılarak dernek açılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu kanuna 'şehit' ve 'gazi' kelimeleri de eklendi. Bundan sonra da şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açılmasının da sadece İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmasıyla bu konu çözüme kavuşmuştur." diye konuştu.

Son Dakika | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık Açıklaması
Son Dakika | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karayazı kırsalı sorumlusu' terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 15:21:30. #1.15#

title