Son Dakika | Türkiye Futbol Federasyonundan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:24
Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü futbolcuları ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
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Kaynak: AA