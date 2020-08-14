Son Dakika | Türkiye Futbol Federasyonundan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü futbolcuları ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA