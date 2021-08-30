Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü kutladı

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü kutladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde sporcumuz Abdullah Öztürk, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Paralimpik Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon olan ve Zafer Bayramı'mızda ülkemize büyük bir gurur yaşatan Abdullah Öztürk'ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Metin Çekmez Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü kutladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:26:34. #1.14#

title