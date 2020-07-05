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Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanı Hasan Doğan'ı, ölümünün 12. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı
05.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanı Hasan Doğan'ı, ölümünün 12. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan anma mesajında "Türkiye Futbol Federasyonu merhum Başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 12. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Türk futboluna görev aldığı kısa sürede çok değerli hizmetlerde bulunan Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık." denildi.

Federasyon başkanlığına 14 Şubat 2008'de seçilen Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'te açılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne verilmişti. Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan'ın ismiyle oynanmıştı.

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Kaynak: AA

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