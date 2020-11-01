Son dakika: Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Gülpınar'dan Macron'a tepki Açıklaması

Son dakika haberleri: Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstererek, "Dileyen inanır, dileyen inanmaz ama bu kimseye, bir diğerine ve onun inancına hakaret hakkı vermez.

Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstererek, "Dileyen inanır, dileyen inanmaz ama bu kimseye, bir diğerine ve onun inancına hakaret hakkı vermez. Anlaşılan o ki Macron kendi cumhuriyetinin ilkelerine saygı duymamakta veya o ilkeleri yeterince anlamamıştır." dedi.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı da olan Gülpınar, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Fransa'da yaşanan terör saldırılarını lanetlediğini kaydetti.

Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Fransa Ulusal Nişanı Legion d'Honneur sahibi Müslüman bir milletvekili olduğunu anımsatan Gülpınar, "Öncelikle şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var: İslam bir tanedir. Müslüman, inandığı değerlerin ve hayat tarzının kaynağını Kur'an'dan ve Peygamberi Hz. Muhammed'den alır. Onun için Müslüman, bu cinayetlerin hepsini kınar ve tasvip etmez." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 32. ayette, "Kim yeryüzünde bozgunculuk yapmamış birini öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir, kim de onu yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmış gibi olur" buyrulduğuna işaret eden Gülpınar, Kur'an-ı Kerim'in tek bir ayetini inkar edenin Müslüman olamayacağını, onun için her Müslümanın bu emre uyması gerektiğini belirtti.

Gülpınar, herkesin kendi inancında serbest olduğunu, Müslüman olmak veya Hz. Muhammed'i sevmek zorunda olmadığını kaydetti. Gülpınar, "Ancak her Müslüman Hz. Muhammed'i kendi nefsinden ve bütün sevdiklerinden üstün tutmak ve hiçbir Peygamber arasında ayrım yapmamak zorundadır. Müslüman için sadece Hz. Muhammed'in değil, Hz. Adem başta olmak üzere, Hz. Musa'nın da Hz. İsa'nın da karikatürize edilmesi, onlara hakaret edilmesi kabul edilebilecek bir şey değildir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

-"Emile Zola hayatta olsaydı Macron'a itiraz ederdi"

İfade özgürlüğünün, diğer insanların özgürlük alanına tecavüz etmek, inançlarına, kişiliklerine, kutsallarına hakarette bulunmak anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Gülpınar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sizin ifade özgürlüğü olarak tarif ettiğiniz şey; kümeste dolaşan tilkinin denetimsiz özgürlüğüne benziyorsa o ortamda kaos çıkmaması mümkün değildir. Dileyen inanır dileyen inanmaz ama bu, kimseye bir diğerine ve onun inancına hakaret hakkı vermez. Anlaşılan o ki Macron kendi cumhuriyetinin ilkelerine saygı duymamakta veya o ilkeleri yeterince anlamamıştır. Üzülerek müşahede ediyoruz ki Fransa Cumhurbaşkanı kendini savunmakta ama kuvvetler ayrılığının mucidi olan ve cumhuriyetin en büyük savunucularından Montesquieu'nün de fikirlerine ters düşmekte, aynı zamanda ona da hakaret etmektedir. Şu anda Macron'un Müslümanları son derece rahatsız eden bu fikirleri ve tutumu, tıpkı 1800'lü yılların sonunda Fransız devletinin, suçsuz ve günahsız Yüzbaşı Dreyfus'a yaptıklarına benzemektedir. Eminim o gün kendisini savunan ve Dreyfus'un haklılığını ispat eden Emile Zola hayatta olsaydı o da aynı şekilde Macron'a karşı çıkar ve itiraz ederdi.

Bizler Fransa'da gerçek dostlarımız olduğuna inanıyor ve Fransa halkının kendi hür iradesiyle seçtiği bir Cumhurbaşkanı olduğu için kendisine saygı duyabiliriz, tıpkı kendisinin de Türk halkının hür iradesiyle seçtiği meşru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyması gerektiği gibi ama söz konusu kırmızı çizgimiz olan Hz. Muhammed olursa ortada saygı namına bir şey kalmaz. Fransa Cumhurbaşkanı bu bağlamda en son yaptığı açıklamada kendisinin de karikatürize edildiğini söyleyerek, gerçekten meseleden ne kadar uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir. Evet Sayın Macron siz de biz de karikatürize edilebiliriz ama hiçbir peygamber, ne Hz. Musa ne Hz. İsa ne de Hz. Muhammed karikatürize edilemez. Siz bugün iktidardasınız, karikatürize edilebilirsiniz. Yarın iktidar bittiğinde hiç kimse sizi hatırlamaz bile ama Hz. Muhammed 1400 yıldır peygamberdir, son peygamberdir ve dünya var olduğu müddetçe de bu gerçek değişmeyecektir. Onu sevenler ve ona saygı duyanlar hep var olacaktır ve hiç unutulmayacaktır. Onun için Sayın Macron'un bir an evvel bu yanlıştan dönmesini ve tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda Anzakları aynı yalan ve oyunlarla kışkırtarak Çanakkale'ye gönderten küresel mafyanın bugün yine Müslümanlar üzerinden geliştirdiği şeytani oyunlara alet olmamasını diliyoruz. Ayrıca selefi olan Sayın François Hollande'ın bu konudaki tavsiyelerine uymasını da öneriyoruz."

Bir yetkilinin, "bir kişi Hz. İsa adına cinayet işlerse Müslümanlar ne düşünür?" şeklinde bir demecine de rastladığını ifade eden Gülpınar, "Bize göre bu kişi bir canidir, bir teröristtir ama asla gerçek bir Hristiyan değildir. Çünkü hiçbir peygamber böyle bir eylemi asla kabul etmez, onay vermez. O ve onun gibi kafası karışık olan başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere bütün Fransız vatandaşlarına, Victor Hugo'nun 1855 yılında sürgündeyken yazmaya başladığı ve hala Fransa'nın gerçek anlamda tek destanı olarak kabul edilen Yüzyılların Efsanesi adlı eserinde yer alan Mahomet adlı şiirini okumalarını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden