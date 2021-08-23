Son dakika! Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 700 okulu eğitime kazandırarak terörün izlerini sildi

Gelen son dakika haberlerine göre ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 5 yıl geçerken; terörden temizlenen bölgede 700 civarında okul eğitime hazır hale getirilerek bölgede yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük katkı sağlandı.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 5 yıl geçerken; terörden temizlenen bölgede 700 civarında okul eğitime hazır hale getirilerek bölgede yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük katkı sağlandı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti.

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırıldı. Kahraman Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini duyurmuştu ve iki gün sonra Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da harekatın başarıyla tamamlandığı ifade edilmişti.

Harekatın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyonu buldu.

Eğitimle terörün izleri silindi

AA muhabirleri, harekatın yıl dönümü vesilesiyle bölgede yürütülen eğitim alanındaki çalışmaları derledi.

Türkiye, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılarak güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayan bireylerin eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veriyor.

Harekatın 5. yılında Türkiye'nin desteğiyle bölgede terörün izleri silinirken, bu sürede eğitimin kalitesi de arttı.

Bölgede atıl durumdaki okulların tadilatı yapılarak yeniden eğitime kazandırıldı, ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni okullar inşa edildi. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle eğitime hazır hale getirilen yaklaşık 700 okulda geçen sene anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağında 200 bin civarı öğrenci ders başı yaptı.

Geçen yılki eğitim-öğretim döneminde 8 bin 500'den fazla öğretmenin görev aldığı okullarda, Suriye Geçici Hükümetince belirlenen müfredat okutuluyor.

Yükseköğretimde eğitim seferberliği sürüyor

Gaziantep Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Suriye'nin kuzeyinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda şu ana kadar üniversite bünyesinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kuruldu.

Kurulan birimler, bölgedeki eğitim-öğretim ihtiyacı göz önünde bulundurularak ve yerel meclislerden gelen talepler doğrultusunda planlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de şubatta yayımlanan kararla, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulması için faaliyetlere başlandı.

Tıp fakültesinde eğitim görecek sağlık personelleri, bölge halkına sağlanan hizmetlere katkı sağlayacak.

"Sağlanan destekle de eğitimin kalitesi arttı"

Bab'daki sivillerden Bera Molla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekat öncesi eğitim kurumlarının iç savaşta büyük zarar gördüğünü belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgedeki okullar onarılarak eğitime hazır hale getirildi. Sağlanan destekle de eğitimin kalitesi arttı." dedi.

Molla, eğitimden uzak kalan çocukların yeniden okul sıralarına kavuştuğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bablı sivillerden Ammar Kalef de hareket öncesi DEAŞ'ın işgali döneminde okullarda eğitim faaliyetlerinin durduğuna dikkati çekerek, "İlçedeki okullar, farklı amaçlarla terör örgütlerince kullanılmıştı. Operasyonun başarılı şekilde sonuçlanmasının ardından zarar gören okulların tadilatı yapılarak yeniden açıldı." ifadesini kullandı.

"Türkiye'ye teşekkür ederiz"

Sivillerden Zekeriya Ahmed de sağlanan eğitim imkanlarından dolayı memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız yarım kalan eğitimlerine devam etme imkanı buldu. Türkiye, bölgedeki yerel meclislere verdiği destekle süreci daha da hızlandırdı. Operasyon öncesinde çocuklarımız okula gidemiyordu. Harekat sonrası eğitimden uzak kalan ve okula yeni başlayan öğrenciler, gerçek bir eğitime ve diplomaya kavuştu. Sağlanan eğitimin kalitesinden çok memnunuz. Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz."

Hüseyin Ayid de "Okulları terör amaçlarına alet eden DEAŞ, okul binalarını hapishane ve silah depolarına çevirmişti." dedi.

Ayid, Türkiye'ye eğitim seferberliğine sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı