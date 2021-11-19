Son dakika: Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Son dakika: Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitartık'ı 6-0 ve Karadağ'ı 2-1 yendiği maçlar sonrası iki basamak yükselerek 1472 puanla 37. sırada yer aldı.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Brezilya ikinci, Fransa üçüncü basamaktaki yerini korudu. Meksika, 5 basamak düşerek 14'üncülüğe geriledi ve ilk 10'un dışında kaldı. Ay-yıldızlıların bulunduğu grubu lider bitiren ve Dünya Kupası'na doğrudan giden Hollanda ise bir sıra yükselerek 10. sıraya yerleşti.

Bu arada Ekvator Ginesi, 12 basamak yükselerek en büyük çıkışı yaptı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1828-
2Brezilya1826-
3Fransa1786-
4İngiltere1755+1
5Arjantin1750+1
6İtalya1740-2
7İspanya1704-
8Portekiz1660-
9Danimarka1654+1
10Hollanda1653+1

FIFA'da deprem! Dünya Kupası eleme maçında şike iddiası

FIFA'da deprem! Dünya Kupası eleme maçında şike iddiası

 Hıncal Uluç'tan olay yaratacak A Milli Takım sözleri: Kuntz gitti, Fatih Terim geldi

Hıncal Uluç'tan olay yaratacak A Milli Takım sözleri: Kuntz gitti, Fatih Terim geldi

 Umudumuzu her zaman diri tuttuk! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu

Umudumuzu her zaman diri tuttuk! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title