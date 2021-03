Son Dakika | "Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası" etkinliği

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, iklim değişikliği ile mücadele, finansman, sınırda karbon düzenlemesi, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, diplomasi ve diğer genel faaliyetlerle ilgili olmak üzere 9 ana başlıkta Türkiye'de atılması gereken adımları içeren bir Eylem Planı oluşturduklarını belirterek, "Eylem Planı'nı çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin (SKD Türkiye), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve DCube Döngüsel Ekonomi Platformu (DCube) iş birliğiyle düzenlediği Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, çevrim içi başladı.

5 Mart'a kadar sürecek etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, son dönemde iklim değişikliği ve salgın ekseninde dönüşen bir ticaret ve ekonomi düzenine geçiş yapıldığına işaret ederek, etkinliğin de Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı değişikliklere uyumu açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dünya ekonomisinin çok ciddi, çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Batur, dünyanın, 2020 yılında salgının beraberinde getirdiği ciddi sağlık sorunları ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Batur, "2021 yılına ilişkin tahminler her ne kadar daha pozitif görünse de 2019, salgın öncesi döneme geçiş kısa vadede olacak gibi görünmüyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2020 yılında Türkiye, ekonomisinde ve dış ticaretinde önemli bir direnç gösterdi. Hükümetimizin çalışmaları ve özel sektörün olağanüstü dinamizmi ve çabaları ile çok önemli sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin 2020 yılı ekonomik verilerine değinen Batur, ihracatta şubat ayının güzel sonuçlarının kısa zamanda açıklanacağını bildirdi.

"Kovid-19 salgın süreci yeni bir bakış açısına sebep oldu"

Gonca Yılmaz Batur, Kovid-19 salgın sürecinin sanayi, ticaret, yatırımlar gibi küresel konulara ve bu alanlarda hayata geçirilmesi planlanan politika değişikliklerine yeni bir bakış açısı ile yaklaşılmasına sebep olduğunu aktararak, "Salgın süreci; bir yandan tüketicilerin sürdürülebilirlik algısını güçlendirirken, diğer yandan dünya ticareti ve ekonomileri üzerinde yarattığı etki ile küresel değer zincirlerinin yeniden yapılanması tartışmalarını da beraberinde getirdi." dedi.

Batur, salgın sürecinin; küresel sorunlarla, ortak sorumluluk bilinciyle her devletin, her şirketin, her vatandaşın üzerine düşeni yapmaya azami gayret göstererek baş edilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Bu sorumluluğun tüm dünyaya ait olduğunu gösteren bir diğer mücadele alanının da iklim değişikliği ile mücadele olduğunu vurgulayan Batur, şöyle devam etti:

"Küresel bir mesele olan iklim değişikliği ile mücadele, bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. İklim değişikliği sadece bir çevre sorunu olmaktan çoktan çıktı. İklim değişikliği ticaret, ekonomi, kalkınma, tarım, gıda, sağlık, enerji, ulaşım, finansman gibi birçok alanla doğrudan bağlantılı bir mesele olarak artık gündemde. Bu itibarla iklim değişikliği ile her alanda mücadele etmek için hepimizin, üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle belli adımları tasarlaması ve ivedilikle hayata geçirmesi gerekiyor. Salgın süreci gösteriyor ki kamu, özel sektör, akademi, STK ve vatandaşların ortak bilinçle hareket etmesini gerektiren bu dönüşümde döngüsel ekonomi son yıllarda ticaret politikasının odağında yer alarak bizim de çalışmalarımızı çok yoğunlaştırdığımız bir alan oldu."

"Türkiye için kapsamlı bir Eylem Planı oluşturduk"

AB'nin Yeşil Mutabakatı'na değinen Batur, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Batur, devamla şunları kaydetti:

"İlk olarak ilgili bütün kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu bir çalışma grubu kurduk. Bu alanda gerçekleştirilmesi öngörülen politika değişikliklerinin ülkemize olası etkilerini değerlendirmek ve daha da önemlisi bizim bu alanda yapacağımız çalışmaları ve atmayı planladığımız adımları belirlemek üzere ciddi toplantılar gerçekleştirdik. Özel sektörle yakın bir iş birliği tesis ederek istişarelerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Türkiye için kapsamlı bir Eylem Planı oluşturduk. Eylem Planımızın hazırlıklarında son aşamaya geldik. İklim değişikliği ile mücadele, finansman, sınırda karbon düzenlemesi, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, diplomasi ve diğer genel faaliyetlerle ilgili olmak üzere 9 ana başlıkta ülkemizce atılması gereken adımları içeren bir Eylem Planı oluşturduk. Eylem Planı'nı çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız."

Yeşil döngüsel ekonomiye bakış açılarına ilişkin de bilgi veren Batur, yeşil ekonominin; çevre politikaları ve ekonomi politikalarının birbiri ile uyum içinde ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile eş güdüm halinde tasarlanmasını öngören bir ekonomi modeli olduğunu söyledi.

Batur, "Yeşil ve döngüsel bir ekonomiye geçiş; gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken karbon salımı ve sera gazı emisyonlarının azaltımı ile enerji ve kaynak verimliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektiriyor. Daha temiz, daha rekabetçi bir sanayinin tesis edilebilmesi için gelecek odaklı, yenilikçi ve kapsamlı hedefler ortaya koyması zorunluluklarını da beraberinde getirdiğini söylememiz gerek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu