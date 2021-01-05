Son dakika... Türkiye'den Somalili askerlere komando eğitimi
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Son dakika... Türkiye'den Somalili askerlere komando eğitimi

05.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:18
Son dakika... Türkiye'den Somalili askerlere komando eğitimi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, 150 misafir askeri personele "Komando Temel Eğitimleri" verildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, 150 misafir askeri personele "Komando Temel Eğitimleri" verildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askerin eğitimlerinin Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askeri personele 'Komando Temel Eğitimleri' veriyoruz. 21 Aralık 2020'de başlayan eğitimler planlandığı gibi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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