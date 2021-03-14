Son dakika! Türkiye'den, Kosova'nın Kudüs kararına tepki
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Son dakika! Türkiye'den, Kosova'nın Kudüs kararına tepki

14.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:41
Son dakika! Türkiye'den, Kosova'nın Kudüs kararına tepki

Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararını, 'son derece talihsiz karar' ifadeleriyle kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararını, 'son derece talihsiz karar' ifadeleriyle kınadı. Kosovalı liderlere, sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın, Kudüs'te büyükelçilik açmasının derin endişeyle karşılandığı ve en güçlü şekilde kınandığı bildirildi. Bağımsızlık adına büyük acılara göğüs geren Kosova halkının liderlerinin Filistin halkını göz ardı ettiği bildirilen açıklamada, "Kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ederek aldıkları bu karar son derece talihsizdir. Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs'ün statüsü konusunda ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri, sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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