Sözcü Bilgiç'ten, kıta sahanlığı açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden bir alanda doğalgaz arama izni verdiği haberler ine ilişkin, "Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına asla fırsat vermeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, GKRY Bakanlar Kurulu'nun ExxonMobil- Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5'inci parselde doğalgaz arama izni verdiği yönündeki haberler hakkında yazılı değerlendirmede bulundu. Söz konusu haberler in Doğu Akdeniz'de kimin gerginlikten yana olduğunu gözler önüne serdiğini aktaran Sözcü Bilgiç, "Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir. Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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