Son dakika! Türkiye'den BEA ve Suudi Arabistan'a yönelik terör saldırılarına kınama

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik yapılan terör eylemini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik yapılan terör eylemini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "24 Ocak günü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırılara derhal son verilmesini talep ediyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri