Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin Yaptırım Kararına İlk Tepki: Karşılığı Olacak

Beyaz Saray'dan, Rahip Brunson krizi nedeni ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulanacağı yönünde yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

"ABD'NİN KARARINI ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz." denildi.

"ABD'NİN YAPTIRIM UYGULAMAYA KALKIŞMASI KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz." ifadelerini kullandı.

"KARARIN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ÇABALARA BÜYÜK ZARAR VERECEĞİNE KUŞKU YOK"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

İki Sayın Bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.

Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.

"KARŞILIĞI GECİKMEZSİZİN AYNIYLA VERİLECEKTİR"

ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz.

Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir.