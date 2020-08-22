Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin... Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 102 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 102 oldu. Bugün 93 bin 7 test yapılırken, bin 309 yeni vaka tanısı konuldu, 801 kişi ise iyileşti. - ANKARA Kaynak: İHA