Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin...
Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 102 oldu.
22.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:37
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 102 oldu. Bugün 93 bin 7 test yapılırken, bin 309 yeni vaka tanısı konuldu, 801 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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Kaynak: İHA