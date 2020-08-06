Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
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Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...

Son dakika güncel haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 798 oldu.

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
06.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:22

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 798 oldu. Bugün 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tanısı konuldu, bin 40 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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