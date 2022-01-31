Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
AA, Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel