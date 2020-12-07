Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

07.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:04
Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 420 oldu.

Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.

Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı. Hasta sayısı 545 bin 711, vefat sayısı 15 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 836, aktif hasta sayısı 94 bin 338 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.?

"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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